Joanna Czerska-Thomas: - Kobiety w Bydgoszczy chcą bezpieczeństwa

Kobiece spojrzenie na biznes w Bydgoszczy

Inne poruszone sprawy dotyczyły bezpieczeństwa w poruszaniu się mieście, ale nie tylko. - Kobiety chciałyby mieć pełną decyzyjność odnośnie tego, kiedy wrócą do pracy. To wiąże się z tym, że liczą na pełną dostępność miejsc w żłobkach i przedszkolach. Tego życzą sobie bydgoszczanki. I my to im na pewno zagwarantujemy, bo od jakiegoś czasu pracujemy już nad rozwiązaniami - mówiła Czerska-Thomas.

A konkretniej? Jak zaznacza obecna radna Bydgoszczy, która również jest przedsiębiorczynią, niekoniecznie muszą to być żłobki i przedszkola. - Mamy fantastyczne miejsca, choćby szkoła w Fordonie, która w konsultacjach społecznych była brana pod uwagę, jako miejsce spotkań. Być może takie miejsca, które istnieją już, przy niewielkim remoncie, niewielkim nakładzie finansowym, mogłyby stać się, na przykład miejscem, w którym kobiety pomału wracałyby do pracy, na przykład przychodząc tam razem z dziećmi - mówiła Czerska-Thomas. - Nie każda kobieta chce od razu wrócić do pracy na pełen etat.