Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy

Domy Joanny Przetakiewicz

Przez 10 lat Joanna Przetakiewicz była związana z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem . To on, jak podkreślała, pomógł jej rozwinąć i wypromować La Manię, a tym samym i spełniać marzenia.

Zobaczcie, jak mieszka i żyje milionerka Joanna Przetakiewicz - ZDJĘCIA

Joanna Przetakiewicz - rodzina

Jedna z najbardziej podziwianych kobiet w naszym rodzimym show - biznesie, inicjatorka ruchu społecznego "Era Nowych Kobiet", prywatnie jest matką trzech synów: Aleksandra, Filipa i Jakuba.

Zapytana o to, jakie wartości starała się przekazać swoim dzieciom, odpowiedziała: "Przede wszystkim nie można się przyzwyczajać do takiego przekonania, że wszystko jest i będzie. Większość moich marzeń spełnia się dlatego, że bardzo się staram o to, żeby się spełniły, bardzo nad tym pracuję.

"Cecha, którą najbardziej uwielbiam i podziwiam w ludziach, to dyscyplina. Sama także posiadam samodyscyplinę i bardzo w sobie ją pielęgnuję bez względu na to, czy to dotyczy dbania o zdrowie, sportu, pracy, rozwoju, dbania o rodzinę, troski, miłości. To ważna cecha, bo nawet bliskie relacje nie przetrwają, jeśli o nie nie dbamy" - powiedziała celebrytka.