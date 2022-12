Joanna Rajang, psycholog z WSB: Czasami, poprzez prezent pod choinkę budujemy relacje na nowo

Mimo inflacji, tradycyjnie w grudniu w sklepach widać większy ruch…

Bo grudzień mocniej kojarzy się nam ze Świętami Bożego Narodzenia, które wywołują w nas pozytywne odczucia. Chcemy bardziej je w sobie pielęgnować i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć już teraz realizować świąteczne zakupy. Także dlatego, że kojarzą się z tą pozytywną przeszłością. Chodzi o utrzymanie pewnych rytuałów, które z niej znamy – a te z kolei, dają nam poczucie bezpieczeństwa. Poza tym – co do zasady, podejmujemy decyzje raczej emocjonalnie niż racjonalnie stąd wiele z naszych zakupów, ma …niewiele wspólnego z koniecznością ich posiadania, albo z ich przydatnością. Często kupujemy po to, aby sprawić sobie przyjemność. Zakupy zaspakajają też nasze potrzeby, jak choćby nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, co nie dziwi – szczególnie teraz, po ponad dwóch latach pandemii. I jest oczywistym, że kupowanie to pewnego rodzaju sposób na pozyskanie satysfakcji, pewne spełnienie.