Jowita Michalska: - Zbliżamy się do dnia, kiedy sztuczna inteligencja będzie podejmować decyzje bez nas [wideo]

- Metatrendy powstają na styku kilku technologii, a niemożliwe nagle staje się możliwe. Jednym z metatrendów jest sztuczna inteligencja. Zbliżamy się do dnia, kiedy będzie ona podejmować decyzje bez nas. Już teraz systemy sztucznej inteligencji nie potrzebują naszej twarzy, by nas zidentyfikować. Mogą to zrobić po naszym biciu serca czy oddechu. Co ciekawe, już ponad 50 procent firm globalnych korzysta ze sztucznej inteligencji - mówiła Jowita Michalska.