Józef Eliasz kontra ZAiKS. "Nie przedstawiono żadnego dowodu przeciwko nam. Jesteśmy nękani!"

Choć od wizyty kontrolerów ze Stowarzyszenia ZAiKS w Bydgoszczy miną we wrześniu dwa lata, a w tej sprawie trwa co najmniej jedno śledztwo prokuratorskie, proces sądowy i - jak mówi szef oddziału wielkopolskiego ZAiKS - kilka innych postępowań, do dzisiaj nie zapadł jeszcze żaden wyrok.

- Pytaliśmy wielokrotnie o dowód. Mówili nam, że to jest szeroko zakrojona sprawa i że w odpowiednim momencie nam powiedzą. Tego momentu odpowiedniego nie ma do dzisiaj - mówi Józef Eliasz, muzyk, prezes Stowarzyszenia Artystycznego Eljazz i szef klubu Eljazz przy ulicy Krętej w Bydgoszczy.