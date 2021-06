Konflikt Józefa Eliasza z ZAiKS-em. Co stało się podczas kontroli w bydgoskim klubie?

O co dokładnie chodzi? Józef Eliasz nie chce na razie komentować sprawy, ale zaznacza, że zamieszczenie nagrania w internecie to z jego strony gest odwagi. I desperacji. Problemy z ZAiKS-em miały się zacząć jeszcze we wrześniu 2019 roku. Muzyk, założyciel i szef klubu twierdzi, że problem, z którym się mierzy, jest bardzo szeroki, a rzeczone nagranie to tylko "czubek góry lodowej". Mimo że sam umieścił nagranie w sieci, zapowiada że dopiero za jakiś czas będzie mógł powiedzieć coś więcej o sprawie. Twierdzi - zaznaczmy, że to jego opinia - iż pracownicy stowarzyszenia rzekomo działają według przepisów stojących "w konflikcie z polskim prawem".