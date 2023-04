Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia "Od Nowa" w Brodnicy. Tak prężnie panie działają

Pomysły z energią wcielały w życie

Wspierają się w chorobie i integrują

Zakres działalności brodnickiego Stowarzyszenia jest bardzo szeroki. - To integracja, wspieranie się w chorobie, akcje profilaktyczne. Organizujemy spotkania w świetlicach wiejskich, podczas których opowiadamy kobietom o tym, jak zapobiegać rakowi piersi. Ponieważ na spotkania przychodzą także panowie, przekazujemy im wiedzę jak zapobiegać rakowi jąder. Zawsze też mamy swoje stoisko na Jarmarku Anny Wazówny. Na co dzień udzielamy sobie nawzajem wsparcia korzystając z pomocy psychologa, pedagoga i pielęgniarki onkologicznej. Priorytetem pozostaje jednak wzajemne udzielanie sobie wsparcia, zaspokajanie potrzeb psychicznych, przeciwdziałanie izolacji społecznej i zachęcanie do działania, bo siła jest w nas, a my jesteśmy w grupie - przekonuje Halina Czajkowska.