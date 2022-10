Już 13 października przedsmak mistrzostw świata piłkarzy ręcznych w Katowicach

– Staramy się przyciągać najważniejsze imprezy sportowe do miasta. To się nam doskonale sprawdza i widać, że jest wielki głód emocji sportowych naszych mieszkańców, ale też wszystkich gości, którzy przyjeżdżają na te wydarzenia sportowe. Na pewno tak samo będzie za sto dni, gdy zaczniemy mistrzostwa świata, ale wcześniej mamy jeszcze mecz eliminacji mistrzostw Europy. Zapraszam wszystkich do Spodka, bo to będzie nie tylko mecz naszej reprezentacji, ale też później krótki sparing gwiazd piłki ręcznej z lokalnymi liderami. Czy zagram? Mam o wiele sprawniejszych zastępców i prawdopodobnie ktoś z nich zagra – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Mecz, który odbędzie się w Spodku, nie będzie jedynym sprawdzianem dla organizatorów styczniowego mundialu. Już wiadomo, że w dniach 4-6 stycznia w towarzyskim turnieju w Spodku Polacy zagrają z Belgami, Irańczykami i jeszcze jednym rywalem, który na razie nie jest znany.