Już ponad 1 milion podatników rozliczyło PIT za 2023 rok przez internet. Twój e-PIT teraz też dla firm!

Podatnicy złożyli już ponad 1 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT. Usługa Twój e-PIT cieszy się ogromną popularnością. Idziemy na rekord!

- Mamy już ponad 1 mln złożonych zeznań w systemie. Zachęcam do korzystania z Twój e-PIT a także pozostałych usług, które oferujemy w e-Urzędzie Skarbowym - informuje Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy mogą w prosty i wygodny sposób rozliczyć PIT i szybko otrzymać zwrot podatku. Mają też dostęp do historii swoich e-PITów i do innych e-usług Krajowej Administracji Skarbowej oferowanych przez e-Urząd Skarbowy -

– dodaje Małgorzata Krok, zastępca szefa KAS.

Twój e-PIT w liczbach

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już 1 mln formularzy PIT za 2023 rok, w tym: 919 tys. deklaracji PIT-37,

38,5 tys. deklaracji PIT-28,

18 tys. deklaracji PIT-38,

21 tys. deklaracji PIT-36,

0,7 tys. deklaracji PIT 36L,

1,7 tys. oświadczeń PIT-OP,

1,1 tys. deklaracji PIT-DZ.

Twój e-PIT tylko w e-US

Rosnąca popularność wynika z wygody. Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Istotnym argumentem jest też zwrot nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni przy złożeniu rozliczenia elektronicznie, a nie do 3 miesięcy jak w przypadku zeznań papierowych.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi. KAS zachęca również do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

Kto musi uzupełnić PIT?

We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku rozliczeń np. „etatowców" oznacza to, że w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi, czy chęci zmiany OPP, której chcemy przekazać 1,5% podatku.

Twój e-PIT teraz też dla przedsiębiorców

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Dlatego w usłudze Twój e-PIT obok znanych od lat formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ, znajdą się trzy nowości:

PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,

PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych. Z e-Urzędu Skarbowego korzysta obecnie ponad 14 mln użytkowników. Dodatkowo ponad 1,5 mln z nich już wyraziło zgodę na e-korespondencję z administracją skarbową.

