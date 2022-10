Już w niedzielę Gala Lauru Królowej Sportu w Bydgoszczy

Gala to okazja do podsumowania sezonu, wspólnego świętowania sukcesów w trakcie regeneracji przed kolejnym rokiem pełnym wyzwań. Najlepsi lekkoatleci z kraju i regionu, który wyróżniali się na zawodach w Polsce i poza nią, zostaną wyróżnieni w kilku kategoriach: zawodnik i zawodniczka roku, trener roku, odkrycie roku, niespodzianka roku, nadzieje roku (młode talenty z woj. kujawsko-pomorskiego) oraz master i masterka roku. Przyznany zostanie także laur honorowy upamiętniający zmarłą gwiazdę lekkiej atletyki oraz dwa złote laury, dla sportowców, którzy już zakończyli karierę.

– Cieszę się, że po raz kolejny w Bydgoszczy spotkamy się z gwiazdami lekkoatletyki. Choć tego dnia wyróżniamy najlepszych zawodników z Polski i kraju, to śmiało możemy powiedzieć, że spotykają się tu czołowi sportowcy z Europy i świata, bo to był kolejny rok, w którym potwierdziliśmy, że należymy do światowej czołówki. Bydgoszcz to ważne mapie na lekkoatletycznej mapie Polski – to tu co roku organizowane są najważniejsze imprezy, ale tym razem najważniejsza jest wspólna dobra zabawa – powiedział prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.