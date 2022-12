Już w sobotę na Kujawach i Pomorzu ma się pojawić śnieg. Na drogach zrobi się ślisko

- Przestrzegam wszystkich kierowców z Kujaw i Pomorza, warunki do podróżowania pogorszą się, zwłaszcza na lokalnych drogach, które mają niższe priorytety odśnieżania niż te główne. Taka zmiana z suchej od wielu dni nawierzchni na mokrą może być dla wielu zaskoczeniem. Dlatego proponują zdjąć nogę z gazu, a najlepiej darować sobie dłuższe podróże. No i bezwzględnie – to już czas na zmianę opon na zimowe, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił – radzi bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.