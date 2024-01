Już za półmetkiem budowy elektrowni parowo - gazowej w Grudziądzu. Ogromne komponenty z Chin płynęły dwa miesiące! Zobacz wideo

Komponenty płynęły dwa miesiące statkiem „Pilecki” z chińskiego portu Nandong by pokonując 13 tysięcy mil morskich dotrzeć do portu w Gdańsku. Okręt przewiózł osiemnaście wyprodukowanych w Chinach modułów kotła odzysknicowego dla elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Ich rozładunek trwał dwa dni. Po krótkim okresie składowania na terenie portowych magazynów rozpoczął się transport elementów kotła na plac budowy w Grudziądzu ciężarówkami dostosowanymi do przewozu ładunków wielkogabarytowych. Przez dwa tygodnie specjalistyczne ciężarówki kilkanaście razy pokonywały trasę z Gdańska do Grudziądza!

Jak informuje biuro prasowe Grupy Energa, czyli głównego inwestora, rozpoczęcie montażu dostarczonych elementów ma się rozpocząć na przełomie stycznia i lutego 2024 roku.