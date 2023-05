Daniel Obajtek w Grudziądzu: - Ta elektrownia zasili około miliona gospodarstw

Wmurowano kamień węgielny pod budowę elektrowni w Grudziądzu

Zaawansowanie prac na budowie elektrowni w Grudziądzu szacowane jest na ok. 20 proc.

Blok gazowo-parowy powstaje na terenach w okolicach ul. Skowronkowej w Grudziądzu. Inwestycję realizuje CCGT Grudziądz - spółka córka koncernu Energa należącego do Grupy Orlen.

Daniel Obajtek mówił też o innych inwestycjach realizowanych przez koncern w całym kraju. Nie tylko energetycznych. Jedna z nich będzie rozbudowa mocy nawozowych we włocławskim Anwilu. - Nawozy będą zdecydowanie tańsze - zapowiedział prezes PKN Orlen.

Elektrownia gazowo-parowa w Grudziądzu ma produkować prąd w 2026 roku

Oddanie do użytku elektrowni o mocy ok. 560 MW planowane jest na 2025 r. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Ma odegrać istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski - będzie stabilizować produkcję energii z odnawialnych źródeł energii, których efektywność jest zależna od czynników atmosferycznych.

Inwestycję prowadzi spółka CCGT Grudziądz należąca do koncernu Energa, wchodząca w skład Grupy Orlen. I to Orlen zadeklarował sfinansowanie budowy w całości, ale do kwoty 1,8 miliarda złotych.