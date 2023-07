Kadrowicze rządzą w Indywidualnych Mistrzostwach Polski na żużlu. Bartosz Zmarzlik wygrał w Pile i jest blisko kolejnego złota

Jeśli przed tym weekendem menedżer kadry Rafał Dobrucki miał jeszcze jakieś wątpliwości co do składu Biało-Czerwonych na Drużynowy Puchar Świata, to chyba na dobre się rozwiały. Liderem naszego zespołu będzie Bartosz Zmarzlik, to oczywiste, drugie miejsce wydaje się pewne dla Macieja Janowskiego, choćby z racji wrocławskiego toru w finale. Obsada trzeciego miejsca w kadrze było zagadką, ale chyba tylko do tego weekendu.

Wydaje się, że Patryk Dudek rozstrzygnął wszelkie dylematy, bo w sobotę stanął na podium Grand Prix Szwecji, a w niedzielę wyglądał na jeszcze szybszego w drugim finale Indywidualnych Mistrzostw Polski.

W finale turnieju w Pile zameldowała się cała wspomniana trójka plus weteran Jarosława Hampel. Zwycięstwa tego ostatniego pilska publiczność witała owacjami na stojąco, wszak to ostatni jeżdżący jeszcze świadek wielkich sukcesów miejscowej Polonii przed dwoma dekadami.