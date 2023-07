Kajakarze po raz 67. spłyną Brdą do Bydgoszczy. Start w Przechlewie i zaraz zacznie bić licznik przygody - 174 kilometry

Mowa o Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Brdzie im. Marii Okołów – Podhorskiej. Impreza ma oficjalnie status międzynarodowej, bo jako taka została wpisana do Informatora Kajakarza 2023 Polskiego Związku Kajakowego, PTTK i Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. W tym roku zabrakło jednak reprezentacji zagranicznej, którą zwykle była ekipa niemiecka.

- Masowe spływy odeszły do przeszłości. Tylko w lipcu w całej Polsce odbywa się 16 imprez wpisanych do kalendarza, nie wspominając o klubowych czy indywidualnych. Może to i dobrze, bo wybór jest ogromny, jest w czym wybierać. 35 kajakarzy na lipcowej Brdzie to raczej kameralna grupa, która łatwiej się integruje – mówi Andrzej Gomol z Bydgoszczy, komandor spływu.