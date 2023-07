Płyną kajakami z Bydgoszczy do Berlina. Są już blisko stolicy Niemiec

- Nie udało nam się dopłynąć do celu w tydzień, jak planowaliśmy. Nie jesteśmy aż tak wytrawnymi kajakarzami jak wasza, bydgoska ekipa. Ale jesteśmy uparci i mamy wakacje, więc czas nie jest tak ważny. Dopłyniemy! - zapewnia nas Paweł Ratkowski, nauczyciel wychowania fizycznego w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Montessori w Warszawie. Pod opieką ma swoich uczniów, którzy dzielnie sprawują się na trasie rejsu: Beniamina Antonowicza, Michała Mierzejewskiego i Bartosza Wójcika.

Mówiąc o bydgoskiej ekipie, pan Paweł miał na myśli tę, która w roku 2014 przepłynęła 425 kilometrów z Bydgoszczy do Berlina Spandau w niecałe 7 dni, w składzie: Robert Bazela, Tomasz Gabryś (Aniols) i wyżej podpisany dziennikarz „Gazety Pomorskiej”.

Przed młodymi warszawskimi kajakarzami, którzy zainspirowali się wyprawą bydgoszczan, dopiero otwiera się przyszłość. Najważniejsze jest to, aby nie przesadzili z wysiłkiem, bo to może ich zrazić do kolejnych wyzwań. Powinni się cieszyć tym, co zobaczą i przeżyją na trasie wiodącej malowniczym dnem Pradoliny Toruńsko – Eberwaldzkiej, w całości międzynarodową drogą wodną E-70 (Brda, Kanał Bydgoski, Noteć, Warta, Odra, Kanał Odra – Hawela, Hawela, Szprewa; ta ostatnia już poza E-70).