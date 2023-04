Kamil Kurowski walczy o nagrodę kwietnia w "Piłkarskich Orłach" w regionie kujawsko-pomorskim

Kurowski zdobył dwie bramki dla Olimpii w wyjazdowym meczu przeciwko Jarocie Jarocin. Pomocnik grudziądzan najpierw popisał się niecodziennym trafieniem z rzutu rożnego! Drugi gol to techniczne uderzenie zza pola karnego.

Kurowski po raz drugi jest zawodnikiem Olimpii. Wypromował się podczas pierwszego pobytu w latach 2015-18. Potem grał w GKS Katowice i Rozwoju Katowice, rezerwach Legii Warszawa i Sokole Ostróda. Kurowski ma 28 lat. Urodził się w Nowym Sączu. Jest wychowankiem Grodu Podegrodzie. Jako junior został kupiony przez Legię. Niestety, nie zagrał w seniorskim zespole ze stolicy, tylko w ekipie, która występowała w Młodej Ekstraklasie. Wiosną 2013 roku został wypożyczony do Kolejarza Stróże, a rundę jesienną sezonu 2013/24 spędził w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Potem wrócił do Legii, w której był tylko rezerwowym. Następnie trafił do Grudziądza i stał się jedną z czołowych postaci tamtej Olimpii.