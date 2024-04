Kampanie wyborcze w chorym stylu - politolog z Bydgoszczy komentuje wyniki wyborów

Wyniki rozgrywki prezydenckiej w Toruniu pana nie zaskoczyły? Tak, to też pewna niespodzianka, chociaż myślę, że tutaj mamy do czynienia z procesem "zmęczenia materiału", podobnie jak w przypadku prezydenta Szczurka w Gdyni. Wieloletnia prezydentura nie zawsze sprzyja wzrostowi popularności. Można powiedzieć, że prezydent już ze wszystkich, skądinąd nie najgorszych pomysłów, się "wystrzelał". Do tego doszło kilku potknięć, zwłaszcza w ciągu ostatnich miesięcy. W efekcie część elektoratu uznała, że to wystarczający czas dla prezydenta. Ale myślę, że nie jest to ostatnie słowo Michała Zaleskiego.

Były podczas wyborów zdarzenia, które zaskoczyły nawet ekspertów? Pewnym zaskoczeniem jest może świetna pozycja Krzysztofa Kukuckiego we Włocławku, w kontekście sromotnej porażki Lewicy w kraju. Nie spodziewałem się również aż tak zdecydowanego zwycięstwa Koalicji w wyborach do Sejmiku.

Wygrały partie polityczne. Na przykład w Toruniu - za wyjątkiem komitetu prezydenta - organizacje niepartyjne nie mają żadnego przedstawiciela. O ile w całej Polsce - niekoniecznie, to w naszym regionie - owszem, to jest raczej porażka ruchów miejskich. Toruń jest tutaj dosyć specyficznym miejscem, w którym w zasadzie Koalicja Obywatelska rozbiła bank. To nietypowe, ale wynika ze specyfiki miasta, jego struktury społecznej. Pewnie należałoby się spodziewać większego wsparcia dla ruchów miejskich, bo one mówią jednak przede wszystkim o lokalnych problemach. Natomiast w przekazie partii politycznych dominuje potężny schematyzm. Dlatego czuję się trochę rozczarowany słabym wynikiem nie tylko ruchów miejskich, ale i komitetów lokalnych.

Odpadli ludzie, którzy deklarowali, że chcą być poza poza układem partyjnym. Okazuje się, że w większości przypadków w naszym regionie życie pozapartyjne nie istnieje. Partie polityczne mają pieniądze i struktury organizacyjne. To pozwala im robić kampanię wyborczą w trochę chorym stylu. Gdybyśmy przejechali się po naszych miastach, zwłaszcza tych większych, to na banerach nie znajdziemy nic programowego. Tylko twarze i nazwy komitetów.

Jeżeli wyborca chciał głosować w merytoryczny, przemyślany sposób, nie dano mu na to szans. Zaoferowano mu za to ładne buźki. Skądinąd wiele tych buziek znam osobiście, więc wiem, że w rzeczywistości są one o 20 lat starsze [śmiech]. Photoshop pracował znakomicie w tej kampanii. Być może trzeba było pójść drogą francuską i zakazać takich gigantycznych kampanii bilbordowych, które programowo nic nie dają, natomiast manipulują wyborcami w sposób radykalny.

Bannery są kolejnymi zwycięzcami tych wyborów. Wygląda na to, że kandydat, którego nie stać na taką kampanię, jest pozbawiony szans.

Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy - wiele tych miejsc reklamowych należy do spółek spółek miejskich. No i trudno tu nie mieć wrażenia, że kandydaci związani z lokalną władzą byli tam bardziej preferowani niż inni.

Koszty wyborów lokalnych w przypadku niektórych kandydatów są porównywalne z wyborami parlamentarnymi. A profity - przynajmniej te oficjalne - nieporównywalne...

Wbrew pozorom, za samorządami stoją ogromne pieniądze. Może nie będą one przepływały do kieszeni poszczególnych polityków, ale chodzi o możliwość zatrudnienia w spółkach miejskich, kwestię dostępu do informacji o przetargach itd. Nie da się tego do końca uregulować. Zawsze znajdą się luki, dzięki którym przepływ pieniądza będzie znaczący i chętni aby te pieniądze przechwycić. Niestety, polityka w Polsce wyjątkowo się zdegenerowała. I to, co nazywamy ideowością w polityce, nieomal całkowicie umarło.