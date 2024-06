Kąpieliska w woj. kujawsko-pomorskim dziś (24.06.2024) otwarte. Lista

Przekonaj się, które kąpieliska w województwie kujawsko-pomorskim są czynne 24.06.2024. W kraju sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Z naszego artykułu dowiesz się, jaki jest stan wody i temperatura. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji.

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kąpielisko Borówno nad jeziorem Borówno

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Borówno, Spacerowa

Borówno

kujawsko-pomorskie

Borówno, Spacerowa Borówno kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Borówno

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko gminne w Koronowie - Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Koronowo, Wypoczynkowa 6 (Pieczyska)

Koronowo

kujawsko-pomorskie

Koronowo, Wypoczynkowa 6 (Pieczyska) Koronowo kujawsko-pomorskie Akwen: Zbiornik Koronowski

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Starogrodzkie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chełmno, Jastrzębskiego

Chełmno

kujawsko-pomorskie

Chełmno, Jastrzębskiego Chełmno kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Starogrodzkie

Długość lini brzegowej: 95m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Miejska w Więcborku

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.06.2024 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Więcbork, Więcbork

Więcbork

kujawsko-pomorskie

Więcbork, Więcbork Więcbork kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Więcborskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Miejska w Chełmży

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chełmża, Łazienna

Chełmża

kujawsko-pomorskie

Chełmża, Łazienna Chełmża kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Chełmżyńskie

Długość lini brzegowej: 52m

Dodatkowe informacje: na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Bysław

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Bysław, Główna

Bysław

kujawsko-pomorskie

Bysław, Główna Bysław kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Bysławskie

Długość lini brzegowej: brak danych

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gostycyn - Piła

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Gostycyn, Pilska

Gostycyn

kujawsko-pomorskie

Gostycyn, Pilska Gostycyn kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Środkowe

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jeziorem Deczno

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sulnówko, Sulnówko

Sulnówko

kujawsko-pomorskie

Sulnówko, Sulnówko Sulnówko kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Deczno

Długość lini brzegowej: 316m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Miejska w Sępólnie Kraj.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sępólno Krajeńskie, Sępólno Kraj.

Sępólno Krajeńskie

kujawsko-pomorskie

Sępólno Krajeńskie, Sępólno Kraj. Sępólno Krajeńskie kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Sępoleńskie

Długość lini brzegowej: 55m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w Wiecanowie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wiecanowo, Wiecanowo

Wiecanowo

kujawsko-pomorskie

Wiecanowo, Wiecanowo Wiecanowo kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Wiecanowskie

Długość lini brzegowej: 65m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Cekcyn

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Cekcyn, Cisowa

Cekcyn

kujawsko-pomorskie

Cekcyn, Cisowa Cekcyn kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Wielkie Cekcyńskie

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Kamionkowskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kamionki Małe, Kamionki Małe

Kamionki Małe

kujawsko-pomorskie

Kamionki Małe, Kamionki Małe Kamionki Małe kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Kamionkowskie

Długość lini brzegowej: 349m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Głęboczek

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Tuchola, Podmiejska

Tuchola

kujawsko-pomorskie

Tuchola, Podmiejska Tuchola kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Głęboczek

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Mochel

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kamień Krajeński, Kamień Kraj.

Kamień Krajeński

kujawsko-pomorskie

Kamień Krajeński, Kamień Kraj. Kamień Krajeński kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Mochel

Długość lini brzegowej: 200m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 10 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Grudziądz, Zaleśna 1

Grudziądz

kujawsko-pomorskie

Grudziądz, Zaleśna 1 Grudziądz kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Rudnickie Wielkie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.06.2024 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 14°C Prędkość wiatru: 12 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Biały Bór, Biały Bór

Biały Bór

kujawsko-pomorskie

Biały Bór, Biały Bór Biały Bór kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Rudnickie Wielkie

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Przyjezierze - plaża główna

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Przyjezierze, Przyjezierze

Przyjezierze

kujawsko-pomorskie

Przyjezierze, Przyjezierze Przyjezierze kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Ostrowskie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 25 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Grudziądz, Jaśminowa 1

Grudziądz

kujawsko-pomorskie

Grudziądz, Jaśminowa 1 Grudziądz kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Tarpno

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Trzcianno

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.08.2023 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Łoboda, Łoboda

Łoboda

kujawsko-pomorskie

Łoboda, Łoboda Łoboda kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Trzcianno

Długość lini brzegowej: 63m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Czarownic

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Nowe, Komierowskiego 43

Nowe

kujawsko-pomorskie

Nowe, Komierowskiego 43 Nowe kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Czarownic

Długość lini brzegowej: 40m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chełmica Duża, Chełmica Duża

Chełmica Duża

kujawsko-pomorskie

Chełmica Duża, Chełmica Duża Chełmica Duża kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Chełmica

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jeziorem Czarnym

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Włocławek, Włocławek

Włocławek

kujawsko-pomorskie

Włocławek, Włocławek Włocławek kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Czarne

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Sitnica

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sitnica,

Sitnica

kujawsko-pomorskie

Sitnica, Sitnica kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Nadroskie

Długość lini brzegowej: brak danych

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko miejskie na jeziorze Wikaryjskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Warząchewka Polska,

Warząchewka Polska

kujawsko-pomorskie

Warząchewka Polska, Warząchewka Polska kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Wikaryjskie

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Choceń, Jeziorna

Choceń

kujawsko-pomorskie

Choceń, Jeziorna Choceń kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Borzymowskie

Długość lini brzegowej: 65m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Stanica Wodna Bachotek

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Bachotek, Bachotek

Bachotek

kujawsko-pomorskie

Bachotek, Bachotek Bachotek kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Bachotek

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chodecz, Chodecz

Chodecz

kujawsko-pomorskie

Chodecz, Chodecz Chodecz kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Chodeckie

Długość lini brzegowej: 70m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Górznieńskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Górzno, Leśna 24

Górzno

kujawsko-pomorskie

Górzno, Leśna 24 Górzno kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Górznieńskie

Długość lini brzegowej: 88m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 9 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Lubień Kujawski, Lubień Kujawski

Lubień Kujawski

kujawsko-pomorskie

Lubień Kujawski, Lubień Kujawski Lubień Kujawski kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Lubieńskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska?

W upalne dni warto wybrać się na kąpielisko. Jest to świetny wybór, ponieważ korzystanie z kąpielisk jest bezpieczne. Stan wody jest na bieżąco monitorowany i bardzo często na kąpieliskach porządku i bezpieczeństwa strzegą ratownicy wodni. Jeśli wybierasz się na kąpielisko weź ze sobą koc, ręcznik, okrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach. By aktywnie spędzić czas zabierz ze sobą na przykład piłkę. Jeśli wolisz odpoczywać bez ruchu, czas umili Ci książka lub słuchawki.

