Karolina Szostak - tak mieszka. Prezenterka "Sportu" na Polsacie ma piękny apartament w Warszawie

Karolina Szostak do redakcji sportowej Polsatu trafiła już w 1997 roku, zaś od 2000 roku jest dziennikarką Polsatu Sport. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z serwisów sportowych, które są prezentowane tuż po "Wydarzeniach". Gwiazda chętnie pokazuje się mediom również na ściankach oraz w programach rozrywkowych, m.in. "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

