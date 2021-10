Kasztany zbieramy - Kubusiowi pomagamy. Przyłączcie się

Czekają na kasztany

- Czekamy na Was od poniedziałku do piątku w GOK-u, między godz. 9 a 17. Akcja trwa do 20 października. Liczy się każda ilość. Drodzy mieszkańcy zapraszamy do wspólnego działania! - apeluje Paweł Marwitz, dyrektor GOK w Unisławiu.