Katarzyna Bukowska z Dąbrowy Chełmińskiej w pow. bydgoskim to rolniczka z pasją [zdjęcia]

Ustawa licznikowa z podpisem prezydenta. "Jest zapowiedzią ogromnych zmian, w centrum których znajdzie się odbiorca energii"

Zgodnie z tzw. ustawą licznikową, do końca 2028 roku, liczniki zdalnego odczytu zużycia energii (LZO) zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych, w tym, co najmniej u 80 proc. gospodarstw domowych. - Instalacja inteligentnego opomiarowania energii elektrycznej w Polsce wiąże się z kontraktami o wartości łącznie ponad 7 mld złotych- komentuje Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.