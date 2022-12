Katowice znów będą europejską stolicą szachów. Mistrzostwa Europy w Spodku!

To kolejna tak wielka impreza szachowa w Katowicach, które po raz pierwszy gościły mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych w 2017 roku. – Dzisiaj, już po wielu dużych turniejach, jest łatwiej, bo szefowie Europejskiej Unii Szachowej wiedzą, że impreza w Katowicach będzie miała godną oprawę i wzorową organizację. Jestem dumny z tego, że przez wiele lat miałem w tym czynny udział – mówi Łukasz Turlej, sekretarz generalny Światowej Federacji Szachowej (FIDE).

Przed rokiem w katowickich mistrzostwach znakomicie spisali się Polacy – w turnieju szachów błyskawicznych najlepszy był Jan-Krzysztof Duda, a tuż za nim na podium uplasował się inny polski arcymistrz Maciej Klekowski. Z kolei w turnieju w szachach szybkich na czwartym miejscu uplasował się Michał Krasenkow.

Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie jedenastu podwójnych rund. Tempo gry pojedynczej partii to trzy minuty plus dwie sekundy za każdy wykonany ruch. Również systemem szwajcarskim na dystansie jedenastu rund zostaną rozegrane mistrzostwa Europy w szachach szybkich. Tempo gry pojedynczej partii to piętnaście minut plus dziesięć sekund za każdy wykonany ruch. W puli nagród w ME w szachach szybkich i błyskawicznych jest ponad dwieście tysięcy złotych.