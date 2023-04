KGW w Czarnowie zaprasza na cykl spotkań z seniorami przy wspólnym posiłku. Wstęp bezpłatny

Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki, która finansuje produkty spożywcze potrzebne do przygotowania posiłków, przekazując Kołom Gospodyń Wiejskich e-Kod o wartości 4000 zł do wykorzystania w sklepach Biedronka.

I edycję programu poprzedził etap pilotażowy, do którego zaproszono 90 Kół Gospodyń Wiejskich. Zorganizowały one ponad 300 spotkań, przygotowując dla seniorów blisko 9100 posiłków.

- Jestem niezwykle podbudowany faktem, że po udanym pilotażu, w kolejnej I edycji programu „Danie Wspólnych Chwil” bierze udział aż 750 Kół Gospodyń Wiejskich. Oznacza to, że w całej Polsce będą się odbywały wspaniałe spotkania integrujące lokalną społeczność, a seniorzy, którzy pojawią się na nich będą docenieni i zaopiekowani. Świadczy to również o ogromnej potrzebie takich spotkań oraz tym, że Fundacja Biedronki we właściwy sposób rozpoznała społeczną niszę, którą wypełnia program "Danie Wspólnych Chwil" - mówi Jakub Kuroń, ambasador projektu.