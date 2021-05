Kibice na meczu Apator - Włókniarz. Motoarena tak wygląda najlepiej! [zdjęcia]

Po przegranym meczu Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Kibice komentują, kapitan przeprasza, prezes tłumaczy

Abramczyk Polonia Bydgoszcz przegrała na własnym torze z ROW Rybnik 44:46. Taki wynik komplikuje sytuację drużyny w kontekście walki o awans do fazy play off. Jak poszczególnych zawodników oceniają kibice i co myślą o drużynie? Co się dzieje z kapitanem Polonii? Co po meczu z ROW miał do powiedzenia prezes klubu Jerzy Kanclerz?