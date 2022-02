Kiedy będzie widać efekty budowy rond w Przechowie?

W ostatnim czasie otrzymaliśmy od Czytelników sporo próśb o interwencję w tej sprawie. - Przejeżdżam tamtędy codziennie i od miesięcy widzę to samo . Rozkopany plac i korki. Kiedy w końcu będzie widać efekty? - pyta pan Stanisław. - Już tyle czasu grzebią przy rondzie koło energetyki. A to dopiero jedno z trzech rond. Gdzie tu pozostałe dwa? - ubolewa natomiast pani Jadwiga. Podobnych głosów otrzymaliśmy więcej.

Budowa trzech rond w Przechowie. Sporo pracy pod ziemią

Adam Meller , dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg podkreśla jednak, że prace idą zgodnie z planem. A inwestycja zrealizowana jest już w 65 procentach . - Szczerze mówiąc, nie dziwie się mieszkańcom, którzy zadają tego typu pytania. Roboty drogowe to ostatni etap. Sporo pracy jest pod ziemią. Planując tego typu inwestycje i to na dodatek w mieście, trzeba mieć z tyłu głowy, że mogą wystąpić różnego rodzaju problemy z mediami. Wszystko jednak przewidzieliśmy i mogę stwierdzić, że termin zakończenia prac jest jak najbardziej realny - mówi Adam Meller w rozmowie z „Pomorską”.

Największy postęp widać na rondzie przy skrzyżowaniu z ulicą Wodną. - To znak, że uporaliśmy się tam z robotami podziemnymi - potwierdza Adam Meller. A jak jest w przypadku pozostałych dwóch rond? - Przy sklepie Biedronka stykają się wszystkie media. Jeszcze realizujemy tam prace podziemne, ale być może już w przyszłym tygodniu zaczniemy stawiać krawężniki i robić podbudowę - odpowiada Adam Meller. Podobnie jest na kolejnym rondzie. - Tam wykonawca miał utrudnione zadanie ze względu na połączenie z drogą krajową. Sporo czasu zajęła organizacja ruchu - tłumaczy dyrektor PZD, który dodaje, że prace zrealizowane w ciągu najbliższego miesiąca powinny dać już widoczne efekty. - Oczywiście wszystko jest zależne od pogody. Do tej pory zdarzały się tygodnie, kiedy to warstwa śniegu i mróz utrudniały realizację prac. Wykonawca stara się jednak wykorzystać każde „okno” pogodowe - uzupełnia Adam Meller.