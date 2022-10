Kiedy waga ciała zagraża życiu, trzeba coś stracić, żeby zyskać zdrowie. Także w Toruniu

Całe życie byłam otyłym dzieckiem, później otyłą nastolatką, dwudziestolatką, która nigdy nie była na diecie. Od małego byłam nauczona, że co dostałam na talerzu, to trzeba zjeść. Zjadałam wszystko. Z roku na rok było gorzej. Waga rosła - to opowieść pochodzącej z okolic Lipna Ilony Jankowskiej.

Joanna: - Jak patrzyli na mnie rówieśnicy? My, grubasy mamy tak, że przyciągamy ludzi nie wyglądem, a sposobem bycia. Staramy się być bardziej sympatyczni, żeby ludzie nas lubili, ponieważ osoby otyłe są stygmatyzowane. Doświadczałam tego nieraz, a przecież chciałam mieć koleżanki i kolegów. Tylko że zawsze byłam inna, gruba. To siedziało z tyłu głowy. Starałam się nadrabiać zajefajnością, jak to się kiedyś mówiło. Mój ojciec, alkoholik, zawsze powtarzał, że jestem do niczego, bo jestem gruba. To bolało. Takie słowa nigdy nie powinny paść. Przecież nie ma znaczenia, czy jesteś gruby, czy chudy. Możesz osiągnąć sukces nawet będąc ciężko chorym.