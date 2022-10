Te produkty mają najwyższy indeks glikemiczny. Tego nie jedz na diecie odchudzającej i przy cukrzycy

Produkty o wysokim indeksie glikemicznym to takie, po których w organizmie gwałtownie wzrasta poziom cukru. Indeks glikemiczny to po prostu wskaźnik określający tempo wzrostu poziomu glukozy we krwi w ciągu 120 minut od spożycia danego produktu. Artykuły o wysokim indeksie są niebezpieczne dla cukrzyków (zwłaszcza konsumowane w sposób niekontrolowany). Dietetycy zalecają także ograniczyć je na diecie odchudzającej. Dzieje się tak dlatego, że ulegają one szybszemu strawieniu, dają mało energii i sprzyjają podjadaniu.