Kierował pod wpływem narkotyków i bez uprawnień. Wpadł w Chełmnie

Funkcjonariusze patrolujący ulice Chełmna w nocy z wtorku na środę (22/23.02.2022) około godz. 2.30 zauważyli osobówkę, która była prowadzona przez kierowcę w sposób, który zwrócił ich uwagę. Mundurowi zatrzymali go do kontroli.

- Kierowcą jak się okazało był 19-letni mężczyzna. Już początek kontroli wykazał, że nie posiada on uprawnień do kierowania. To jednak nie był koniec problemów młodego mężczyzny - informuje podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy KPP w Chełmnie.