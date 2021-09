Kierowca z Sępólna zatrzymany za jazdę pod wpływem narkotyków. To samo spotkało pasażerów

- Za kierownicą audi siedział 23-letni mieszkaniec Sępólna. Nie posiadał narkotyków, ale policjanci przebadali go na ich obecność w organizmie. Badanie testem narkotykowym potwierdziło, że w pobranej próbce znajdują się środki odurzające. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. Jeśli potwierdzą się wstępne wyniki, usłyszy on zarzut kierowania pojazdem pod wpływem substancji psychotropowej. Wówczas kierowcy może grozić do 2 lat pozbawienia wolności – informuje asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy KPP w Sępólnie.

Do zdarzenia doszło na ulicy Sienkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, gdy dzielnicowi zatrzymali do kontroli kierowcę audi. Mężczyzna przewoził dwójkę pasażerów. Jak się okazało, kierował bez uprawnień i pod wpływem narkotyków.

Dużo na sumieniu mieli też pasażerowie: kobieta i mężczyzna.

- Policjanci wylegitymowali wszystkich podróżujących. Zainteresowało ich nietypowe zachowanie pasażerów i postanowili sprawdzić, czy czegoś nie ukrywają. Intuicja ich nie zawiodła. W trakcie przeszukania rzeczy 31-letniego mieszkańca Sępólna, w jego portfelu, natrafili na kilka sztuk tabletek ekstazy, natomiast z torebki należącej do 19-latki ze Złotowa zabezpieczyli zawiniątko z białym proszkiem. Wstępne badania potwierdziły, że to amfetamina. Pasażerowie zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi – mówi Warsińska

.

O dalszym losie całej trójki zdecyduje sąd. Jak dodaje rzeczniczka sępoleńskiej komendy, kryminalni pracujący nad sprawą ustalili, że zabezpieczone podczas kontroli tabletki ekstazy 31-latek nabył jakiś czas temu za granicą, a następnie przewiózł je do Polski. Amfetamina, którą miała kobieta, dostała właśnie od niego.

Za popełnienie tych przestępstw, policyjni śledczy przedstawili mężczyźnie łącznie dwa zarzuty, za co może mu grozić do 3 lat pozbawienia wolności. Z kolei zatrzymanej kobiecie, przedstawiono zarzut posiadania śladowej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo grozi kara do roku więzienia.