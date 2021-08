Kierowcy 60+ to doświadczenie i rozsądek. Czy istnieje granica wieku, kiedy nie powinno się siadać za kierownicą?

Jeśli na drodze widzimy szaleńców wyprzedzających bez opamiętania, bezrefleksyjnie, ryzykowanie, to są to w zdecydowanej większości młodzi ludzie. Oni też statystycznie biorąc powodują najwięcej wypadków i tragedii. Młodzi przodują też w jeździe pod wpływem alkoholu i narkotyków.

- Starsi kierowcy najczęściej jeżdżą wolniej, co nie znaczy, że całkiem bezpiecznie, bowiem spowalniają ruch, a to skłania wielu do wyprzedzania - mówi Jerzy Kociszewski, wiceprezes stowarzyszenia Kierowca.pl, szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem. - Sam jestem już kierowcą nieco ponad 70-letnim i zdaję sobie sprawę ze swoich ograniczeń, ale nie oznacza to, że w moim wieku i nawet starszym nie powinno się już siadać za kierownicą. Wszystko zależy nie od samego peselu zapisanego w dokumentach, a od stanu zdrowia i samopoczucia. Jeśli jesteśmy w dobrej kondycji i czujemy się na drodze pewni, możemy jeździć.