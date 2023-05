Kierowcy pod specjalną ochroną. Koniec z bezkarnymi atakami w transporcie publicznym

"Szacunek dla prowadzonych przez kierowcę zadań" również chroniony

Oznaczałoby to, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stałaby się m.in. To oznacza, ze nietykalność cielesna kierowców (ale również maszynistów i motorniczych) zajmujących się zawodowo przewozami w publicznym transporcie zbiorowym, ich życie, zdrowie, godność osobista, stają się przedmiotem szczególnej ochrony. Tej szczególnej ochronie podlega również „prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań”.

Furiat będzie musiał się zastanowić

Prokurator w umieniu maszynisty

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych (ale również wobec osoby, która mu pomaga) skutkuje grzywną, ograniczenia wolności albo pozbawieniem wolności do 3 lat. O ile podobne czyny w przypadku innych osób ścigane są z oskarżenia prywatnego, za atak na funkcjonariusz publicznego postępowanie wszczynane jest z urzędu. Za napaść na funkcjonariusza publicznego na służbie grozi już od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Za zabójstwo takiej osoby grozi co najmniej 12 lat odsiadki, podczas gdy w innym przypadku jest to 8 lat.

Warto przypomnieć, że ochrona jaką cieszy się funkcjonariusz dotyczy nie tylko władz państwowych. Obejmuje ona również pielęgniarki, pracowników socjalnych, farmaceutów oraz nauczycieli.