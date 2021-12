Kilkadziesiąt groszy czy kilka złotych dopłaty do paczki? Nie dajmy się na to nabrać!

Pani Alina z Bydgoszczy we wtorek dostała aż trzy SMS-y z informacją o tym, że musi odebrać paczkę.

- Każdy SMS zaczynał się od słów: Mamy dla Ciebie paczkę. Musisz potwierdzić jej odbiór klikając w link. Gdy tylko to zobaczyłam, zawahałam się, bo kilka prezentów dla pod choinkę pozamawiałam przez internet. Po chwili przyszło otrzeźwienie, że przecież jest tyle ostrzeżeń, by nie klikać w linki w SMS-ach, bo to jest oszustwo. Od razu te wiadomości wykasowałam. Chyba jest teraz jakiś zmasowany atak oszustów, bo znajomi też dostali SMS-y w sprawie paczek. Co ciekawe, każda z nich przychodziła z innego numeru telefonu - opowiada nasza Czytelniczka.