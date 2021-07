Kilkudziesięciu handlowców z giełdy towarowej w Grudziądzu otrzymało wypowiedzenia dzierżawy. Są zdruzgotani

Sprawa dotyczy działki jaką prezydent Grudziądza wyznaczył pod budowę nowej komendy straży pożarnej, a jak się okazuje zahaczającej o część targowiska hurtowego przy Łyskowskiego. Na tym fragmencie obecnie działalność gospodarczą prowadzi 26 przedsiębiorców. I to oni właśnie w połowie lipca otrzymali wypowiedzenia umów dzierżawy. Czas jaki administrator - MPGN- dał na "wyprowadzkę" to koniec listopada br. Hurtownicy mają żal do zarządu Grudziądza o to, że nikt z nimi wcześniej nie rozmawiał w tej sprawie i nie wiedzą gdzie konkretnie mogą się przenieść z pawilonami.