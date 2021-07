Klatki będą pustoszały, bo jaja z „3” na skorupce popadły w niełaskę

- Sieci handlowe chcą przekonać klientów, że rezygnując z jaj z chowu klatkowego, dbają o jakość sprzedawanej żywności, środowiska - to zabieg marketingowy! - uważa Radosław Wiśniewski, prowadzący gospodarstwo w Lubiczu Górnym, który jest członkiem Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj w Lubiczu (pow. toruński).

- A w latach 70-tych minionego wieku mój tata produkował jaja od kur utrzymywanych na ściółce, ale to właśnie oczekiwania klientów sprawiły, że zdecydował się na chów klatkowy - wspomina Wiśniewski. - Bo cukiernicy, czy inne firmy skupujące surowiec chciały jaja czyste (w ściółce łatwiej o zabrudzenie), świeże (w ściółce zdarza się, że kura jajo zagrzebie). Poza tym w chowie ściółkowym jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, pasożytów.

Nie tylko on dziwi się, że teraz to chów klatkowy znalazł się w niełasce. Inny właściciel kurników mówi: - Nam też zależy na dobrostanie zwierząt, dlatego dostosowaliśmy się do zaostrzonych wymogów unijnych, które nakazały powiększyć klatki i odpowiednio je wyposażyć. Wielu z nas wzięło kredyty, które w sporej części jeszcze nie zostały spłacone.