Klienci Biedronki z Bydgoszczy: "Rano jest wczorajsze pieczywo, ale cen nie obniżą!"

Oficjalnie, co z niesprzedanym pieczywem?

"Jakość produktów w naszych sklepach to dla nas absolutny priorytet, dotyczy to także pieczywa. Dlatego każdego dnia wyspecjalizowani, wyszkoleni w tym celu pracownicy, Świeżoznawcy - dbają o to, by wypiekane w sklepach pieczywo było zawsze świeże i smaczne. Zaznaczamy, że pieczywo sprzedawane w sklepach sieci Biedronka należy do kategorii towarów świeżych, które podlegają codziennej starannej kontroli terminów przydatności. Uczuliliśmy jednak na zgłoszoną kwestie załogi wymienionych placówek. Podkreślamy przy tym, że niesprzedaną, nienadającą się do spożycia i posegregowaną żywność odbierają od nas wyspecjalizowane firmy do dalszego zagospodarowania, np. w kompostowniach, biogazowniach, gorzelniach, tak też jest w przypadku wypiekanego w sklepach i niesprzedanego pieczywa. Warto też pamiętać, że od 2016 r. rozwijamy program przekazywania pełnowartościowej żywności bezpośrednio ze sklepów do organizacji pożytku publicznego zajmujących się pomocą żywnościową. Tylko w 2020 r. przekazaliśmy na rzecz organizacji 12,4 tysiąca ton nadwyżek żywności" - odpowiedziała nam Agnieszka Koc, dyrektor ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka.