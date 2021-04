Tak reagują klienci, gdy ktoś im zwróci uwagę, by nie macali chleba i bułek bez rękawiczek [przykłady]

Na facebookowej grupie Biedronkowe cuda :) użytkownicy podzielili się swoimi doświadczeniami, jak reagowali klienci, którym zwracali uwagę, by nie dotykali pieczywa bez rękawiczek foliowych.

- Kiedyś zwróciłam uwagę matce z dzieckiem, że jej dziecko najpierw dłubie w nosie, a następnie tą samą ręką robi dziury w słodkich bułkach. A jej odpowiedz to: "To tylko dziecko, co na to poradzę" - wspomina pani Kasia.