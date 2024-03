Klient w Bydgoszczy nie zapłacił za usługę. Obsługa wstawiła zdjęcie dłużnika do internetu. Teraz może mieć kłopoty Katarzyna Piojda

Mężczyzna nie zapłacił u fryzjera. Personel wstawił więc zdjęcie nieuczciwego klienta do netu Łukasz Kowalski/zdjęcie ilustracyjne

Klient wszedł do zakładu fryzjerskiego, ale wyszedł bez zapłacenia. Wewnętrzna kamera go zarejestrowała. Personel wstawił zdjęcie mężczyzny do internetu. Teraz obsługa sama może mieć kłopoty. Obowiązuje przecież ochrona danych osobowych - i wizerunku też.