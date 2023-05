Klub Zdrowia we Włocławku organizuje kolejne spotkanie. Tym razem poświęcone dbaniu o tarczycę OPRAC.: Joanna Maciejewska

We wtorek 16 maja 2023 roku Klub Zdrowia organizuje we Włocławku wykład „Jak zadbać o tarczycę?”. Spotkanie we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, poprowadzi promotorka zdrowia. Wstęp jest wolny.