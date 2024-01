Kolejka po bilety na mecz CUK Aniołów Toruń. Przeprowadzka do Areny Toruń?

We wtorek CUK Anioły rzuciły na rynek pierwszą pulę biletów, wystarczyło ich na trzy minuty sprzedaży - Zainteresowanie mimo wszystko nas zaskoczyło, mnóstwo osób pyta o bilety. Od razu padł temat Areny Toruń i zaczęliśmy rozmowy z Toruńską Infrastrukturą Sportową. Do czwartku zapadnie ostateczna decyzja - mówi prezes Karol Lejman.

Rywal to aktualny wicelider PlusLigi, a także półfinalista rozgrywek europejskich Challenge Cup. W jego składzie m.in. zobaczymy m.in. Andrzeja Wronę, Artura Szalpuka, Bartłomieja Bołądzia czy Kevbinie Tillie.

To będzie bez wątpienia siatkarskie wydarzenie sezonu, a zapewne także najbardziej prestiżowy mecz w krótkiej historii toruńskiego klubu. Po czterech zwycięstwach w rundach wstępnych CUK Anioły w ćwierćfinale Pucharu Polski zmierzą się z Projektem Warszawa, a stawką jest już awans do wielkiego finału w krakowskiej Tauron Arenie.

Wynajęcie Areny Toruń to dużo większe koszty, ale nie one są największym problemem, nie ma także kłopotu z nawierzchnią, bo TIS posiada siatkarski taraflex. Tradycyjnie w lutym na Bema rządzą lekkoatleci. Mecz zostałby rozegrany między Copernicus Cup i mistrzostwami Polski, a to spore wyzwanie logistyczne.