Kolejna lokomotywa bydgoskiej Pesy przekazana! Gama Marathon będzie eksploatowana przez Bahnoperator

- Lokomotywa jednosystemowa z modułem dojazdowym dedykowana jest do obsługi transportów na terenie RP. Jest to doskonała alternatywa dla krajowych przewozów. Zastosowanie odpowiedniego taboru na tym odcinku pozwala na znaczne ograniczenie kosztów i czasu przy dojazdach do terminali, co daje większe korzyści dla operatora, który może być bardziej atrakcyjny cenowo dla swoich finalnych klientów – podkreślił Marcel Stein, prezes zarządu TE Bahnoperator.