Pesa z umową w Rumunii. Tramwaje z Bydgoszczy już tam jeżdżą, a teraz pojadą również pociągi

W uroczystym podpisaniu umowy, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Rumunii uczestniczyli: Minister Transportu i Infrastruktury Sorin-Mihai Grindeanu, Prezes ARF Stefan Adrian Roseanu oraz przedstawiciele Ambasady RP w Bukareszcie.

- Rumunia ma jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi o odnowienie taboru kolejowego. Pojazdy Pesa to będą pierwsze od ponad 20 lat nowoczesne składy dla Kolei Rumuńskich. Co dla nas równie ważne – to ostatnie umowy jakie mamy do podpisania w ramach pakietu kolejowego Krajowego Planu Odbudowy, środki na wszystkie zadania są już zakontraktowane - podkreślił Sorin-Mihai Grindeanu, minister Transportu i Infrastruktury Rumunii