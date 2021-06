Kolejna odsłona konkursu dziedzictwa kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk” tym razem w Ślesinie

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Konkurs kulinarny „Smaki Krajny i Pałuk” towarzyszył przez lata Jarmarkowi św. Wawrzyńca, który organizowany był w Nakle na początku czerwca. Z powodu pandemii w ub. r. jarmark się nie odbył. W tym roku także nie słychać o imprezie. Stąd decyzja organizatorów - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”- o przeniesieniu konkursu kulinarnego do Ślesina.

Organizatorzy konkursu „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” czekają na zgłoszenia

Jeszcze do piątku 18 czerwca, do godz. 14 zainteresowani udziałem dostarczać mogą do biura LGD w Nakle, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 karty zgłoszeń. W tym roku tematem przewodnim konkursu jest tradycyjna kuchnia Krajny i Pałuk w nowoczesnej odsłonie.