Kolejna porażka Twardych Pierników Toruń. Fatalna ostatnia kwarta [zdjęcia]

Twarde Pierniki Toruń - King Szczecin 73:81 (14:14, 24:26, 19:18, 16:23)

Twarde Pierniki: Brunk 12, 9 zb., Gibbs 11 (1), Dudiszko 8 (2), Kenić 6, Tomaszewski 0 oraz Pusica 20 (4), Gordon 8 (2), Cel 7.

King: Fayne 18, Mazurczak 11 (1), Cutbertson 11, Meier 6, Brown 2 oraz Matczak 17, Borowski 9, Eads 5 (1), Żmudzki 2, Szymański 0.

Torunianie bardzo liczyli na drugie zwycięstwo w sezonie, ale faworytem był King, który do Torunia przyjechał z bilansem 5-3. To jedna z najsłabiej broniących drużyn PLK, ale ofensywa torunian kulała od pierwszych minut. Za mało było ruchu, zbyt dużo indywidualnych zagrań i strat. Dopiero wejście do gry z ławki Pusicy (15 pkt do przerwy) i Cela nieco poprawiło sytuację, a główną opcją w ataku okazał się Joey Brunk.