Kolejne kilometry ścieżki pieszo-rowerowej w powiecie aleksandrowskim

Kolejne ponad 10 km pobudowano w ramach Polskiego Ładu, odbiór planowany jest w maju 2024 roku. - Większość prac już została zrobiona- dodaje Ryszard Borowski. - Ścieżki ze środków z Polskiego Ładu budujemy w gminach Koneck i Zakrzewo.

Łącznie Związek Gmin Ziemi Kujawskiej oddał już do użytku około 42 km ścieżek.

- Będziemy jednym z liderów w województwie, a także w powiecie. Mamy propozycję, by budować ścieżkę od Torunia do Ciechocinka, która połączy się z naszymi ścieżkami. Urząd Marszałkowski zabiega, by to nasz Związek był budowniczym, bo mamy ogromne doświadczenie -dodał Ryszard Borowski.