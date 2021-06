Kolejne medale biało-czerwonych w Bydgoszczy. Za nami drugi dzień Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy

Bardzo rozczarowana za to po biegu na 1500 metrów w kat. T20 była wielka faworytka do złotego medalu Barbara Bieganowska-Zając, która ma w dorobku trzy złote medale igrzysk paraolimpijskich, a od 2013 roku nie przegrała ani jednego biegu w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Bieganowska-Zając biegła na drugiej pozycji, ale, gdy zawodniczki wbiegały na ostatnie okrążenie, sędzia nie zasygnalizował tego dzwonkiem i nie miała świadomości, że za chwilę będzie już finisz. I wywalczyła srebro.

– My zawodnicy nie koncentrujemy się na liczeniu kółek, od tego są sędziowie, którzy mają dać znać, gdy wbiegamy na ostatnie okrążenie. Mój finisz wyglądałby zupełnie inaczej, gdybym wiedziała, że to jest ostatnia prosta. Byłam przygotowana na walkę z Ukrainką o złoty medal i byłam w stanie go zdobyć – mówiła zaraz po zakończeniu biegu.