Kolejne stulatki w Kujawsko-Pomorskiem. Trzy wyjątkowe kobiety zostały odznaczone medalem

Hafty pani Janiny

Janina Bigoń, z domu Gładka, urodziła się 10 listopada 1923 roku w Zielonce, na dzisiejszej Białorusi. Jej rodzina posiadała 100-hektarowe gospodarstwo na Białorusi. Rodzina musiała jednak porzucić majątek w Zielonce, wyjeżdżając do Polski z obawy przed działaniami wojennymi. Początkowo osiedlili się w Małej Dąbrowie, powiecie inowrocławskim.

W 1941 roku pani Janina wyszła za mąż za Józefa Bigonia. Jej mąż, aby przetrwać, ukrywał się w lesie. Mimo niebezpieczeństwa, pani Janina dostarczała mu jedzenie i troszczyła się o niego. Po wojnie para przeniosła się do Solca Kujawskiego, gdzie prowadzili własne gospodarstwo rolne do lat osiemdziesiątych. Małżeństwo doczekało się trojga dzieci i sześciorga wnuków.

Pani Bigoń jest ciepłą, pracowitą i zaangażowaną w życie rodzinne osobą. Jej pasją do dziś jest robienie na drutach i haftowanie.