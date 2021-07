Kolejne ułatwienie dla mieszkańców Wieńca. Otwarty został przez Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim Punkt Obsługi Interesanta

Budynek przy ul. Klonowej został całkowicie wyremontowany dzięki funduszom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego i gminy Brześć Kujawski. Po byłym ośrodku zdrowia jest filia Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim. A w poniedziałek otwarta została filia Urzędu Miejskiego włącznie z obsługą kasową, dzięki czemu podstawowe czynności administracyjne można wykonać na miejscu. I odpada konieczność wyjazdu do Brześcia Kujawskiego. Nową siedzibę zyskała również siedziba Koła Gospodyń Wiejskich "Jarzębina" z Wieńca.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski, zastępca burmistrza Damian Chełminiak, sekretarz Joanna Wąsikowska-Kubacka, dyrektor Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim Anna Kozicka oraz przewodnicząca KGW "Jarzębina" Grażyna Grabowska.

Punkt Obsługi Interesanta w Wieńcu czynny jest w godzinach: w poniedziałki i środy od 7.30 do 14.30, we wtorki od 9 do 16.30, w czwartki od 7.30 do 14.30 i w piątki od 7.30 do 14. Z kolei kasa czynna jest w godzinach: od poniedziałku do środy od godz. 7.30 do 14, w czwartek od 7.30 do 14, a w piątek od 7.30 do 13. Z kolei filia Biblioteki Publicznej w Wieńcu otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.