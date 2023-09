Kolejne zwycięstwo właścicieli psów. Tym razem po ich stronie stanął Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny interweniuje w sprawie bezprawnych uchwał samorządów ograniczające swobodę poruszania się z psami. Precedens już był - w Rypinie

Do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę złożył mieszkaniec śląskich Marklowic Chodzi o przyjęty przez miejscową Radę Gminy zakaz wprowadzania psów do miejscowego parku.

Nie ta podstawa

Rzecznik ustalił, że zakaz uchwalono na podstawie ustawy o samorządzie gminnym - tymczasem do ustalenia obowiązków właścicieli zwierząt domowych organ samorządu zobowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Skoro więc zasady postępowania ze zwierzętami w miejscach publicznych precyzował regulamin utrzymania czystości i porządku, to określanie tej samej materii w regulaminie gminnego centrum uznać za sprzeczne z prawem – stwierdził rzecznik, który napisał do Rady Gminy, aby zniosła zakaz przyjęty niezgodnie z prawem.

Gmina wie swoje

Gmina odpisała, że zapisy regulaminu zostaną utrzymane, argumentując, że Marklowice są gminą wiejską i zwierzęta domowe mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb bezpośrednio wokół domów swoich właścicieli. Nie ma zatem potrzeby organizowania specjalnych wybiegów dla psów. A Gminne Centrum Rekreacji służy przede wszystkim dzieciom i obecność psów byłaby z wielu powodów niekorzystna.

Rzecznik RPO wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zakaz wprowadzania psów do Gminnego Centrum Rekreacji, utrzymując, że nie ma on podstawy ustawowej. Ponadto uderza on również w osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ nie są spod niego wyjęte psy asystujące.

Rypiński precedens

To nie pierwszy konflikt dotyczący zakazu wyprowadzania zwierząt w miejscach publicznych. Przed 10 laty precedensem stała się sprawa z Rypina. Miejscowy burmistrz wydał zarządzenia w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina. Argumentowano wówczas, że przepis został wprowadzony ze względu na „potrzebę ochrony porządku publicznego oraz zdrowia mieszkańców miasta Rypin”. Zakaz wprowadzania psów na teren szkół, przedszkoli, placów zabaw, boisk i innych terenów przeznaczonych do zabaw dzieci położonych w granicach administracyjnych miasta. Naruszenie tego zakazu obwarowano sankcją w postaci kary grzywny nakładanej według przepisów stosowanych w sprawach o wykroczenia.

Co wolno niepełnosprawnemu (z psem)

Rypiński przepis został uchylony przez wojewodę (wówczas podpisał się pod nim obecny wicemarszałek Zbigniew Ostrowski). Podkreślono, że organ wykonawczy może wydawać zarządzenia porządkowe w szczególnych przypadkach „nie cierpiących zwłoki”, co nie miało zastosowania w tym przypadku.

Co więcej, zarządzenie burmistrz w praktyce uniemożliwiało wejście na tereny rekreacyjne osobom niepełnosprawnym z psem-przewodnikiem. Tymczasem – według przepisów ustawowych, osoba niepełnosprawna, wraz z psem asystującym, ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności:

budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej,

wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;

parków narodowych i rezerwatów przyrody;

na plaże i kąpieliska Bezprawiem okazała się wówczas również kara grzywny jaką przewidziano za naruszenie zakazów, pomimo braku po stronie burmistrza do jej uchwalenia.

