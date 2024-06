Kolejny kontrakt w Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Wrócił rozgrywający, który dał drużynie awans! Joachim Przybył

Marcin Nowakowski wraca do Bydgoszczy i w kolejnym sezonie ma być podstawowym polski graczem na obwodzie. Czy po raz drugi poprowadzi zespół do awansu? Na to liczy trener Grzegorz Skiba.